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Kasımpaşa'da Yasin Özcan fırtınası! Yine sahneye çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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Kasımpaşa’da Yasin Özcan fırtınası! Yine sahneye çıktı

Selçuk İnan'ın takımın başına geçmesiyle bulduğu forma şansını iyi değerlendiren 16 yaşındaki sol bek Yasin Özcan, Giresunspor maçında da takımın en iyileri arasında yer alarak dikkat çekti.

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