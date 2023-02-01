Galatasaray'dan defans oyuncusu Metehan Baltacı için karar
SPOR ahaber.com.tr
Süper Lig'de bu sezon zirvede devam eden ve şampiyonuğa oynayan Galatasaray, 20 yaşındaki defans oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda fırtınlar gibi esen formda takımı Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, iç transferde 20 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı ile önemli bir sözleşme imzaladı.
SÖZLEŞME YENİLENDİ
Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan flaş açıklamada, "Akademimizden yetişen futbolcumuz Metehan Baltacı'nın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.
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