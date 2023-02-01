Trabzonspor'dan SON DAKİKA Erkan Zengin açıklaması
SPOR ahaber.com.tr
Trabzonspor'dan yapılan son dakika açıklamasında "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur." denildi.
Trabzonspor Kulübü, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç ile ilgili bilgilendirme yaptı.
"SÜREÇ TAMAMLANDI"
Açıklamada, "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur." ifadelerine yer verildi.
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