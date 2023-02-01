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TS ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ | 1 ŞUBAT 2023 Trabzonspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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TS ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ | 1 ŞUBAT 2023 Trabzonspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu

TS Antalyaspor maçına dair detaylar araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 22. haftasında sporseverler ile buluşan heyecanlı mücadele Trabzonspor ekinin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Nefeslerin tutulduğu maçın özeti merak konusu oldu. Peki 1 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen Trabzonspor Antalyaspor maçında neler yaşandı?

TS Antalyaspor maç sonucu ne oldu sorusu araştırılıyor. Trabzonspor ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen mücadele fırtınanın galibiyetiyle son buldu. Nefeslerin tutulduğu maça dair detaylar merak konusu olurken bir yandan da detayları öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Trabzonspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

TS-ANTALYASPOR MAÇ SONUCU

Trabzonspor Antalyaspor mücadelesi 2-0'lık skorla son buldu.

Mücadeleden galip ayrılan Trabzonspor evinde 3 puan alarak yenidenb yükselişe geçti.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gomez.

ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Larsson

MAÇIN HAKEMLERİ

METE KALKAVAN(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(2. Yardımcı Hakem)

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Dördüncü Hakem)

HAKAN CEYLAN(VAR)

ERKAN ENGİN(AVAR)

SÜLEYMAN ÖZAY(AVAR)

TRABZONSPOR'DA KİMLER YOK

Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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