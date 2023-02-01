TS ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ | 1 ŞUBAT 2023 Trabzonspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu

TS Antalyaspor maç sonucu ne oldu sorusu araştırılıyor. Trabzonspor ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen mücadele fırtınanın galibiyetiyle son buldu. Nefeslerin tutulduğu maça dair detaylar merak konusu olurken bir yandan da detayları öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Trabzonspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?