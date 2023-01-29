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MHK'nın ilk kadın başkanı: TFF Lale Orta'nın göreve getirildiğini duyurdu

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Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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MHK’nın ilk kadın başkanı: TFF Lale Orta’nın göreve getirildiğini duyurdu

Sabri Çelik ve ekibinin istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Lale Orta getirildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Sabri Çelik ve ekibinin istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Lale Orta getirildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamada, "Yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Duyurunun tamamı ise şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.

Başkan: Prof. Dr. Lale Orta

Üyeler:

Tolga Özkalfa

Ahmet İbanoğlu

Cemalettin Ali Kunak

Prof. Dr. Ali Kızılet

Süleyman Abay

Sadettin Güler

Aynur Aysun Akar

Hamza Mısır

Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

LALE ORTA KİMDİR?

Lale Orta 1 Ocak 1960, İstanbul doğumlu Türk futbolcu, futbol antrenörü, futbol hakemi ve akademisyendir.

Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemidir. Yirmi yıl erkek liglerinde futbol hakemliği yaptı, profesyonel ve amatör bin beş yüzün üzerinde maç yönetti.

2000 yılında tamamladığı doktora tezi ile ülkenin ilk kadın futbol doktoru unvanını aldı.

Dünyadaki FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Orta, 60 uluslararası maç yönetmiştir. Futbolun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaları ile tanınır.

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