MHK'nın ilk kadın başkanı: TFF Lale Orta'nın göreve getirildiğini duyurdu
Sabri Çelik ve ekibinin istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Lale Orta getirildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Sabri Çelik ve ekibinin istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Lale Orta getirildi.
TFF'DEN AÇIKLAMA
TFF'den yapılan açıklamada, "Yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Duyurunun tamamı ise şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.
Başkan: Prof. Dr. Lale Orta
Üyeler:
Tolga Özkalfa
Ahmet İbanoğlu
Cemalettin Ali Kunak
Prof. Dr. Ali Kızılet
Süleyman Abay
Sadettin Güler
Aynur Aysun Akar
Hamza Mısır
Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız."
LALE ORTA KİMDİR?
Lale Orta 1 Ocak 1960, İstanbul doğumlu Türk futbolcu, futbol antrenörü, futbol hakemi ve akademisyendir.
Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemidir. Yirmi yıl erkek liglerinde futbol hakemliği yaptı, profesyonel ve amatör bin beş yüzün üzerinde maç yönetti.
2000 yılında tamamladığı doktora tezi ile ülkenin ilk kadın futbol doktoru unvanını aldı.
Dünyadaki FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Orta, 60 uluslararası maç yönetmiştir. Futbolun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaları ile tanınır.
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