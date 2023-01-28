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İşte MHK'nin muhtemel yeni başkanı: Lale Orta

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Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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İşte MHK’nin muhtemel yeni başkanı: Lale Orta

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik'in istifası üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, birçok adayla görüştü. Lale Orta ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Lale Orta'nın geçici olan bu görevi kabul ettiği öğrenildi. Buna göre Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı olacak.

Yapılan toplantıda MHK yönetimi de masaya yatırıldı.

Eski MHK yönetiminden de bazı isimlerin yer alacağı Merkez Hakem Kurulu'nda yeni isimler üstünde mutabakata varıldığı zaman TFF'nin Lale Orta ve yeni MHK üyelerini resmen açıklaması bekleniyor.

(İşte MHK'nin muhtemel yeni başkanı: Lale Orta)

Yeni MHK'nın görevi Haziran ayındaki genel kurula kadar geçerli olacak.

Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, başka adaylarla da görüşme yaptı. Ancak en detaylı şekilde görüşülen isim Lale Orta oldu. FIFA kokartlı eski hakem Lale Orta'nın pazartesi gününden itibaren göreve başlaması bekleniyor.

ÇAKIR VE AYDINUS OLAMIYOR

Bu arada ilerleyen zamanda MHK başkanlığı ve yönetim için yakıştırılan Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus'un talimat gereği bu hakları şimdilik yok.

Faal hakemlik dönemleri ve son görevlerinden bu yana 1 yıl dolmadan MHK yönetime aday olamayan Çakır ve Aydınus sonraki yıllarda görev alabilecek.



İLK KADIN MHK BAŞKANI OLACAK

Öte yandan Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı olacak.

Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesiyle birlikte kadın yöneticiler TFF yönetiminde daha çok görev almaya başlamıştı.

MHK'nın başına da kadın bir yönetici getiren Büyükekşi ve yönetimi, tarihte bunu ilk kez yapan yönetim olacak.

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