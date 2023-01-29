FB-KASIMPAŞA MAÇ SONUCU | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? 29 Ocak Pazar Maç özeti
FB-Kasımpaşa maç sonucu araştırılan konular arasında yerini aldı. Spor Toto Süper Lig 21. haftasında futbolseverler Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesine dair detayları araştırmaya başladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın kaç kaç bittiği öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
FB-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti sorusu futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Süper Lig 21 haftasında sahasında Kasımpaşa ekibini karşılayan sarı-lacivertli ekip karşı takıma nefes aldırmadı. Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesinden 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Peki Fenerbahçe-Kasımpaşa kaç kaç bitti? İşte 29 Ocak Pazar günü gerçekleşen maça dair detaylar...
FB-KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ
İlk yarıda 1-0 geriye düşen Fenerbahçe golcüsü Valencia (4) ve Batshuayi'nin ayağından bulduğu gollerle 5-1 kazandı. Ligde 3 maç üst üste kazanan Sarı-lacivertliler puanını 44'e yükseltti, Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.
ALEX'TEN SONRA BİR İLK
Valencia, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan bu yana bir sezonda en yüksek gol sayısına ulaşan oyuncu oldu.
Karşılaşmadaki ilk etkili atak konuk ekipten geldi. 8. dakikada sol çaprazdan içeri giren Chouiar'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Fall'ın sert vuruşunda top uzak köşeden auta çıktı.
20. dakikada sol kenarda kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin, ceza sahası içine gönderdiği topa arka direkte Valencia kafayla vurdu. Topu kaleci kontrol etti.
21. dakikada orta sahadan topu kapan Arda Güler'in defansın arkasına gönderdiği topa koşan Valencia'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden auta gitti.
24. dakikada konut Kasımpaşa, maçtaki ilk golü kaydetti. Sol kenardan kullanılan taç atışında topu alan Eysseric, ceza sahası içine paralel gönderdi. Bu topa arka direkte bekleyen Fall, sağ ayağıyla şutunu çekerek topu ağlara gönderdi: 0-1
33. dakikada orta sahada top süren Batshuayi'den aldığı pası iyi değerlendirip ceza sahası içine kat eden Valencia, penaltı noktası üzerinde savunmayı çalımlarken düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.
35. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia'nın çektiği şutta top direkten döndü ancak hakem, kalecinin çizgiyi ihlal ettiğini belirterek penaltı vuruşunu iptal etti.
37. dakikada tekrar topun başına geçen Valencia, bu kez kaleciyi terse yatırarak meşin yuvarlağı sol üstten ağlara gönderdi: 1-1
39. dakikada Fenerbahçe öne geçtiği golü buldu. Sol kenarda kullanılan taç atışıyla hızlı atağa geçen sarı-lacivertlilerde Arda Güler, ceza sahası yayı önünde topu sağ çaprazdaki Ferdi Kadıoğlu'na gönderdi. Bu oyuncunun içeriye gönderdiği topa Valencia sağ ayağıyla gelişine vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
45+4. dakikada sağ çaprazdan Valencia topu ceza sahası önünde bekleyen Arda Güler'e gönderdi. Bu oyuncunun soluna çekerek vurduğu şutta top auta yöneldi.
Mücadelenin ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
SINIRDA 9 İSİM
Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA'DA BEN OUANNES CEZALI
Son oynanan ve 3-1 kaybedilen Medipol Başakşehir mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan sağ bek Ben Ouannes, Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.
Bahoken ve Hajradinovic de sarı kart sınırında. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çekiç atma, cirit atma ve disk atmadaki dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nedir?
- Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?
- Hangi cümlede yazım hatası vardır?
- Sağlık Bakanlığı ikinci alımları ne zaman, başladı mı? Hemşire, Tıbbi Sekreter... 2023 Başvuru Şartları neler? Kontenjan ve branş dağılımı
- MSÜ ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Aile dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlama? Aile dizisi 1. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?
- 15 Tatilden sonra okul ne zaman açılacak? Dersler kaç Şubat'ta başlayacak? Yarıyıl tatili uzadı mı, uzayacak mı?
- FB-KASIMPAŞA MAÇ SONUCU | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? 29 Ocak Pazar Maç özeti
- Deprem mi oldu? Van, Hatay... 29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER
- Pasaport ne zaman gelir? Çıkması ne kadar sürer? 6 ay, 1-2+3+10 yıl... 2023 ZAMLI ücreti ne kadar, kaç TL? Pasaport DURUM SORGULAMA EKRANI
- 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı? 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Açıklama geldi...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?