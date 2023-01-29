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Başakşehir evinde hata yapmadı! Başakşehir 2-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU)

SPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Başakşehir evinde hata yapmadı! Başakşehir 2-0 Konyaspor MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir kendi evinde Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

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