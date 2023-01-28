28 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Caner Erkin imzayı attı: Yeni takımı Medipol Başakşehir oldu

Caner Erkin imzayı attı: Yeni takımı Medipol Başakşehir oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2023
ABONE OL
Caner Erkin imzayı attı: Yeni takımı Medipol Başakşehir oldu

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Fatih Karagümrük'te forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, Başakşehir ile anlaşma sağladı.

Bugün sağlık kontrolü geçen Erkin, yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F.Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Okan Buruk’tan transfer sözleri OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ
Beşiktaş Aboubakar transferini açıkladı BEŞİKTAŞ ABOUBAKAR TRANSFERİNİ AÇIKLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA