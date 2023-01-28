Caner Erkin imzayı attı: Yeni takımı Medipol Başakşehir oldu
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Fatih Karagümrük'te forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, Başakşehir ile anlaşma sağladı.
Bugün sağlık kontrolü geçen Erkin, yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F.Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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