Galatasaray Giresun'da seriye bağladı! Rekor gecesi: Süper Lig'de galibiyet serisi 10'a çıktı!
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-0 ile geçti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mertens, Dubois, Rachica ve Yunus kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 48'e yükseltti, Giresunspor ise 21 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşmayı başardı.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetti.
Galatasaray, deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında 4-0 ile güldü. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mertens, Dubois, Rachica ve Yunus kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 48'e yükseltti, Giresunspor ise 21 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR
9. dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki Icardi'ye topu kafa ile aktardı. Icardi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.
11. dakikada Boey'in yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün şutunda top az farkla yandan auta gitti.
24. dakikada Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada, uygun pozisyondaki Arias kafa ile topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
38. dakikada Torreira'nın ceza sahasına yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz kafa ile topu aktardığı Mertens'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
40. dakikada ceza sahası içerisinde Icardi, Airas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın orta hakemi Bahattin Şimşek, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.
46+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi, kaleci Onurven Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan Piri'den dönen topu, Mertens ağlara gönderdi. 0-1
Maçın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada Kuwas'ın kullandığı korner atışında Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde en son topa Sergio vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
55. dakikada Savicevic'in sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
60. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında Bitexen Giresunspor ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dubois'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
78. dakikada Icardi'nin defansın arkasına attığı pasta Rashica, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Onurcan Piri'den döndü.
88. dakikada Galatasaray 3. golü buldu. Bitexen Giresunspor defansı çıkmak isterken Rashica topu kaptı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Rashica'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
90+5. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasına yapılan ortada Gomis kafa ile topu Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-4
Karşılaşma konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi
LİGDE 10 TOPLAMDA 13 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Sarı-kırmızılılar böylece 10'u Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere galibiyet serisini 13'e çıkardı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.
EN UZUN GALİBİYET SERİSİNİ EGALE ETTİ
Galatasaray, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonu ilk haftalarında 13 maç ile yakalamıştı. Mustafa Denizli yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 1987-1988 sezonunda 9, 1988-1989 sezonundan 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Giresunspor mücadelesiyle birlikte bu seriyi egale etti.
Galatasaray, Giresunspor maçıyla Süper Lig tarihinde bir sezonda ilk kez üst üste 10. galibiyetini elde etme başarısı gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...
- Kısmetse Olur Aşkın Gücü 28 Ocak YENİ BÖLÜM İZLE! Kısmetse Olur 42.bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?
- Ateş Kuşları 3.bölüm tek parça İZLE! Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? ATV dizi izleme linki!
- Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!
- EYT'liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...
- Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI! 26-31 Ocak güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL'lik...
- EKPSS tercih ve kura sonuçları 2023 açıklandı mı? ÖSYM EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2.dönem ne zaman başlıyor? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!
- 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Branş dağılımı, kontenjanlar...
- Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zamanında ödenmezse gecikme faizi işleyecek! 2023 MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?
- Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? 2023 FB Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak? MUHTEMEL 11'LER!