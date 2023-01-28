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Galatasaray Giresun'da seriye bağladı! Rekor gecesi: Süper Lig'de galibiyet serisi 10'a çıktı!

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Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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Galatasaray Giresun’da seriye bağladı! Rekor gecesi: Süper Lig’de galibiyet serisi 10’a çıktı!

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-0 ile geçti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mertens, Dubois, Rachica ve Yunus kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 48'e yükseltti, Giresunspor ise 21 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşmayı başardı.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Galatasaray, deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında 4-0 ile güldü. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mertens, Dubois, Rachica ve Yunus kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 48'e yükseltti, Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR

9. dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki Icardi'ye topu kafa ile aktardı. Icardi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

11. dakikada Boey'in yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün şutunda top az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada, uygun pozisyondaki Arias kafa ile topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

38. dakikada Torreira'nın ceza sahasına yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz kafa ile topu aktardığı Mertens'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

40. dakikada ceza sahası içerisinde Icardi, Airas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın orta hakemi Bahattin Şimşek, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

46+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi, kaleci Onurven Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan Piri'den dönen topu, Mertens ağlara gönderdi. 0-1

Maçın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Kuwas'ın kullandığı korner atışında Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde en son topa Sergio vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

55. dakikada Savicevic'in sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

60. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında Bitexen Giresunspor ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dubois'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

78. dakikada Icardi'nin defansın arkasına attığı pasta Rashica, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Onurcan Piri'den döndü.

88. dakikada Galatasaray 3. golü buldu. Bitexen Giresunspor defansı çıkmak isterken Rashica topu kaptı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Rashica'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

90+5. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasına yapılan ortada Gomis kafa ile topu Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

LİGDE 10 TOPLAMDA 13 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Sarı-kırmızılılar böylece 10'u Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere galibiyet serisini 13'e çıkardı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.

EN UZUN GALİBİYET SERİSİNİ EGALE ETTİ

Galatasaray, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonu ilk haftalarında 13 maç ile yakalamıştı. Mustafa Denizli yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 1987-1988 sezonunda 9, 1988-1989 sezonundan 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Giresunspor mücadelesiyle birlikte bu seriyi egale etti.

Galatasaray, Giresunspor maçıyla Süper Lig tarihinde bir sezonda ilk kez üst üste 10. galibiyetini elde etme başarısı gösterdi.

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