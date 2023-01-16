Trabzonspor’da ayrılık! Karar resmen ilan edildi

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Adana Demirspor, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100 bin avro+ KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin yüzde 50'sini kulübümüze ödeyecektir."

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