16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'da ayrılık! Karar resmen ilan edildi

Trabzonspor'da ayrılık! Karar resmen ilan edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
ABONE OL
Trabzonspor’da ayrılık! Karar resmen ilan edildi

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan'ın Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'da ayrılık resmen ilan edildi.

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Adana Demirspor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Adana Demirspor, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100 bin avro+ KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin yüzde 50'sini kulübümüze ödeyecektir."

Beşiktaş ayrılığı duyurdu BEŞİKTAŞ AYRILIĞI DUYURDU
Beşiktaş ayrılığı duyurdu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA