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Adana Demirspor Mert Çetin'i kadrosuna kattı

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Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Adana Demirspor Mert Çetin’i kadrosuna kattı

Samet Akaydin'i Fenerbahçe'ye satan Adana Demirspor, savunmaya yeni bir ismi transfer etti. Bonservisi Hellas Verona'da olan ve Lecce'de kiralık oynayan Çetin, Türkiye’de daha önce Gençlerbirliği, Hacettepe Spor ve Kayserispor’da forma giymişti

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