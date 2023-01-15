Trabzonspor’dan golcüler durdu Anastasios Bakasetas attı

Yunan futbolcu, bu sezon bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 28 karşılaşmanın 26'sında forma giydi.

Sadece ligde Galatasaray karşılaşmasında sakatlığı, MKE Ankaragücü maçında da cezası nedeniyle takımda yer alamayan orta alan oyuncusu, 10 golle takımına en fazla skor katkısı yapan isim oldu.