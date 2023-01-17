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Salernitana'da teknik direktör Nicola'nın görevine son verildi

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Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Salernitana’da teknik direktör Nicola’nın görevine son verildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Salernitana, teknik direktörü Davide Nicola ile yollarını ayırdı. Nicola, geçen yıl şubat ayında başına geçtiği Salernitana'da gösterdiği performansla takımın ligde kalmasını sağlamıştı. Nicola yönetiminde geçen sezon 15 maça çıkan Salernitana, bu maçlardan 18 puan toplayarak küme düşmekten kurtulmuştu.

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