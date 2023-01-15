GAZİANTEP FK-FB MAÇ CANLI İZLE | Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı HD kesintisiz canlı takip!
Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe ekibini ağırlayacak. Heyecanla beklenen maça saatler kala futbolseverler "Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı HD kesintisiz canlı takip" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Kritik maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. İşte Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı takip linki...
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı zile şeklinde aratılmalar maça saatler kala hız kazandı. Sporseverler maça dair detayları öğrenmeye çalışıyor. Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ekibinin konuğu oluyor. BeIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak olan Gaziantep FK FB maçına dair detaylar haberimizde... Peki Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
GAZİANTEP FK-FB MAÇI CANLI İZLE!
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Maç başladığında canlı takip linki haberimize eklenecek. Maçın şifresiz takibi mümkün değil. TOD TV'ye üye olarak canlı izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil, Jevtovic, Merkel, Sagal, Furkan, Veliu, Figueiredo
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Valencia, Batshuayi
İRFAN CAN GÖREV ALAMAYACAK
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can, Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can'ın haricinde sakatlığı bulunan Joao Pedro da forma giyemeyecek.
5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20'nci haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında konuk olacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia, Michy Batshuayi."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gaziantep FK maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, Crespo, Valencia, Batshuayi, King."
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- GAZİANTEP FK-FB MAÇ CANLI İZLE | Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı HD kesintisiz canlı takip!
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