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Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Van Aanholt'un menajeri İstanbul'a çağrıldı

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Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Galatasaray’da ilk ayrılık yolda! Van Aanholt’un menajeri İstanbul’a çağrıldı

Galatasaray, sözleşmesini fesh etmek için Hollandalı oyuncusu Patrick Van Aanholt'un menajerini İstanbul'a çağırdı. Kadroda düşünülmeyen oyuncunun sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek.

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