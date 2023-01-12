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Trabzonspor'un Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama: Lig uzun bir maraton

SPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Trabzonspor’un Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan açıklama: Lig uzun bir maraton

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezonun uzun bir maraton olduğunu ve yarışın henüz ilk yarısının dahi tamamlanmadığını belirterek, bu süreç tamamlandığında bir kez daha büyük bir tutkuyla arzuladıkları mutlu güne hep birlikte şahit olacaklarını belirtti.

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