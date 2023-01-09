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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya basınında: Kendi evinde küçük düşürdü

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Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya basınında: Kendi evinde küçük düşürdü

Fenerbahçe Galatasaray derbisi dış basında oldukça ses getirdi. Sarı lacivertli ekibin tarihi hezimetini manşetlerine taşıyan dünya basınında dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Jesus önderliğindeki Fenerbahçe'nin psikolojik üstünlüğünü kaybettiği maçta Galatasaray, 3 puandan fazlasını kazandı.

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği dev derbi, dış basında geniş yer buldu.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ve Sergio Oliveira'nın performansından övgüyle bahseden Avrupa basını, 'Küçük düşürdü' yorumunda bulundu.

İtalyan basınının önde gelen haber kuruluşlarından Tutto Mercato, Serie A'da daha önce forma giyen ve dev derbide görev alan yıldızlara vurgu yaptı.

Tutto Mercato'da yer alan haberde, "Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde parti! İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 deviren Galatasaray büyük bir başarıya imza attı. Maçta gollerin ikisini Süper Lig'e Serie A'dan giden oyuncular kaydetti." denildi.

"KENDİ EVİNDE KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"
Prima Sport'ta yer alan manşette olay bir başlık kullanıldı. Prima Sport'un manşetinde, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından "Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü." ifadeleri kullanıldı.

"JESUS SORUMLULUĞU ALDI"
Portekiz basınından A Bola, Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenmesine dikkat çekti. A Bola'da yer alan haberde, "İstanbul derbisinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus sorumluluğu üzerine aldı." yorumunda bulunuldu.

"15 DAKİKALIK GAZAP"
News Rebeat'ın haberinde, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Arjantinli santrforun performansını derbi zaferiyle paralel orantıda tutan News Rebeat, "Mauro Icardi'den klasik Türk derbisinde 15 dakikalık gazap! Asist, şık bir gol ve tartışmalı gol sevinci." denildi.

"MESSİ'Yİ TAKLİT ETTİ"
Polskie Radio'da yer alan haberde de Galatasaray'ın liderliğinin altı çizildi: "Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Aslanlar, İstanbul derbisinde hakimiyetlerini teyit ederek lider konumlarını güçlendirdi."

İspanyol basınından Infobae'nin dev derbiyle ilgili sayfasında, Mauro Icardi'nin gol sevincine dikkat çekildi. Arjantinli santrforun, Lionel Messi'nin Real Madrid'e attığı gollerden sonra yaptığı sevinci taklit ettiği belirtildi.

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