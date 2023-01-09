Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya basınında: Kendi evinde küçük düşürdü

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ve Sergio Oliveira'nın performansından övgüyle bahseden Avrupa basını, 'Küçük düşürdü' yorumunda bulundu.

İtalyan basınının önde gelen haber kuruluşlarından Tutto Mercato, Serie A'da daha önce forma giyen ve dev derbide görev alan yıldızlara vurgu yaptı.

Tutto Mercato'da yer alan haberde, "Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde parti! İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 deviren Galatasaray büyük bir başarıya imza attı. Maçta gollerin ikisini Süper Lig'e Serie A'dan giden oyuncular kaydetti." denildi.