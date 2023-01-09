VAR kayıtları neden açıklandı? Hamit Altıntop’tan açıklama geldi





"VAR KAYITLARINI AÇIKLAYARAK MAHREMİYETİMİZİ GÖSTERDİK"

Altıntop, geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarında yaşanan hakem hatalarının ardından 'VAR' kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili gelen soruya, VAR kayıtlarını açıklayarak mahremiyetlerini gösterdiklerini söyledi.



Hamit Altıntop, "TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile belirlediğimiz ana başlıklar vardı. Şeffaflık, adil olmak, rekabetçi olmak, diğer ülkelere karşı ligin iyi olması gerektiğinden bahsettik ve eğitime önem vermek. Biz 'VAR' detaylarını paylaşmakla aslında mahremiyetimizi gösterdik. İnsanların bunun farkında olması gerekiyor. Yani ne kadar şeffaf olduğumuzu, ne kadar ciddi olduğumuzu, ne kadar gayret içinde olduğumuzun altını çizmek için bunu yaptık. Burada hiç bir şekilde oyun yok, hiç bir şekilde bir tarafın üstüne oynama yok veya ön plana çıkarma söz konusu olamaz. Bunun bir istisna olduğunu zaten TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi söyledi. İlk başta hakemlerimize sahip çıkmıyormuş gibi görünebilir, aksine ilk günden itibaren ne kadar değerli olduklarını, ne kadar önemli olduklarını, bu oyunun çok önemli paydaşlarından biri olduklarını, onlara sahip çıkmamız gerektiğinin altını her zaman çizerek söylüyoruz" dedi.