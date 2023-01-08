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Galatasaray'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

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Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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Galatasaray’dan Fatih Terim’e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, dizinden ameliyat edilen 69 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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