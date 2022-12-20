Fatih Terim'den "geri dönüş" sinyali: "İyi bir teklif gelirse..."

"NAPOLİ'Yİ DESTEKLİYORUM"

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin bu sene takımıyla gösterdiği performanstan dolayı onun adına mutlu olduğunu ifade eden Terim, "O benim büyük dostum. Ona sevgim ve saygım var. Bu yıl çok güçlüler ve umuyorum ki sonuna kadar götürebilirler ve kazanırlar. Şampiyonluk mücadelesinde Napoli'yi tutuyorum. Floransa benim ikinci evim, Milan'da da çalıştım ama Napoli'yi destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.