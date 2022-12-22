Fatih Terim bir kez daha tarihe geçti: "Golden Foot - Altın Ayak" Efsaneler Ödülü'nü aldı

FATİH TERİM'E "GOLDEN FOOT" ÖDÜLÜ

Galatasaray'da bir UEFA Kupası ve 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan, A Milli Futbol Takımı'nı ise 2008'de Avrupa 3'üncülüğüne taşıyan Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alan ilk Türk teknik direktör oldu.

2022 Altın Ayak Ödülü'nü ise Barcelona'nın Polonyalı santrforu Robert Lewandowski kazandı.