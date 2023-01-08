Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB-GS DERBİ MAÇI MUHTEMEL 11’LER

"Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? sorusu binlerce vatandaş tarafından gündeme getiriliyor. İki ezeli rakip, bugün büyük mücadele verecek. Süper Lig'in 18. haftasında iki başarılı takım Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Nefeslerin tutulduğu dev karşılaşma öncesinde futbolseverler "Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Derbi mücadelesi 8 Ocak 2023 Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin sonucunu heyecanla bekledikleri müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma yayıncı kuruluş Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.