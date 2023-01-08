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Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB-GS DERBİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB-GS DERBİ MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Süper Lig'in 18. haftasında gerçekleşecek olan dev mücadelenin detayları merak konusu oldu. Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Futbolseverler,"Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, bugün oynanacak maçın detayları...

"Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? sorusu binlerce vatandaş tarafından gündeme getiriliyor. İki ezeli rakip, bugün büyük mücadele verecek. Süper Lig'in 18. haftasında iki başarılı takım Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Nefeslerin tutulduğu dev karşılaşma öncesinde futbolseverler "Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Derbi mücadelesi 8 Ocak 2023 Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin sonucunu heyecanla bekledikleri müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma yayıncı kuruluş Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi BeIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

HAKEM BELLİ OLDU!

8 Ocak Pazar akşamı Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

GS-FB DERBİSİ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Arao, Crespo, Ferdi, İrfan, Batshuayi, King

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

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