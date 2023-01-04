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Erman Toroğlu Antalyaspor’un VAR kararıyla iptal edilen golünü yorumladı: Bir puanı yendi!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Erman Toroğlu Antalyaspor’un VAR kararıyla iptal edilen golünü yorumladı: Bir puanı yendi!

Eski hakem ve usta yorumcu Erman Toroğlu Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısında 90+8'de ofsayt sebebiyle VAR kararıyla iptal edilen golünü A Spor'da yorumladı. "Abi aramayın bir şey, kendinizi zorlamayın” diyen Toroğlu, “Fernando, şahane bir gol atıyor. Şahane bir gol. 90 artı 8 maç 2-2. 2 dakika sonra maç bitecek. Antalyaspor'un puanı yengen oldu.” şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe zorlu mücadelede karşı karşıya geldi.

A Spor yorumcusu 90+1 programında Erman Toroğlu, Antalyaspor'un 90+8. dakikada iptal edilen golünü canlı yayında kritik etti.

"POZİSYONDA ENGELLEME YOK"

Usta yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, "Wright, Osayi'yi engellemiyor. Geçiniz ya bırakın ya! Bir şey bulmak için aranıyorsunuz. Güldürmeyin bırakın bu işleri. Pozisyonda engelleme, kıl dönme falan yok. Bırakın bu işleri" ifadelerine yer verdi.

"ANTALYASPOR'UN BİR PUANI GİTTİ"

"Abi aramayın bir şey, kendinizi zorlamayın" diyen Toroğlu, "Fernando, şahane bir gol atıyor. Şahane bir gol. 90 artı 8 maç 2-2! 2 dakika sonra maç bitecek. Antalyaspor'un puanı yengen oldu." şeklinde konuştu.

"HAKEMLER YÜZDE YÜZ OYNUYORLAR"

Son olarak Antalyaspor - Fenerbahçe maçında ofsayt gerekçesi ile Antalyaspor'un 90+8. dakikasında iptal edilen ve Süper Lig'in 16. haftasında geçtiğimiz haftaya damga vuran Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un VAR kararı ile iptal edilen ve maçın kaderini değiştiren golüne değinen Toroğlu, "Bu işin sonu yok! Ama filmi bu şekilde bitiremezsiniz. Şunu diyebiliyor muyuz? Hakemler yüzde yüz oynuyorlar. Puan cetvelinin sıralamasında hakemler yüzde yüz oynuyorlar. Bundan sonra hadi bakalım açıklamaya yapsanıza. Hadi! Devam edin. Çok acil açıklama yapmaları lazım. Bu iki olay çok özeldi bitti. " şeklinde konuştu.

ANTALYASPOR'DAN SERT TEPKi: "KARANLIĞIMSI GECE"

Maç ardından mağdur duruma düşen Antalyaspor'dan "Karanlığımsı Gece" başlığı ile dikkat çeken bir açıklama geldi.

İşte o ifadeler:

"Türk futbolunda dün Sivas ve Gaziantep, bugün Antalya, yarın karanlık bir gecenin yaşanacağı bir başka şehir. Biz Kadir Sağlam'ı daha önceden tanıyorduk. Hatırlatalım: Bu sezon 5. haftada oynadığımız Kasımpaşa maçında Larsson'un yüzüne atılan tekmeye kırmızı kart çıkartmayan da auta giden pozisyonda penaltı uyduran da bu maçtan sonra 4 hafta ceza alan da işte bu geceki hakem Kadir Sağlam'ın ta kendisiydi. Acemi hakem istemiyoruz dedik. Bugünkü maçta 1-0 öndeyken Bünyamin ile atağa çıkarken faulle durdurulmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilk golüne adeta asist yapan, penaltıyı arayan, ofsaytı uyduran da aynı hakem. VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz. Açıklanmasını talep ediyoruz, TFF'nin şeffaflık anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyoruz. Ortada bir hak varsa helal etmediğimizin bilinmesini isteriz. Anadolu kulüplerini şampiyonluk yarışına meze eden düzene karşıyız. Adaleti sadece camiamız için değil, tüm Anadolu kulüpleri adına istiyoruz. Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu"

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