Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 'VAR' gerilimi: Sosyal medya üzerinden atışmalar geceye damga vurdu
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğuna oturdu. Maçın son anlarında Antalya temsilcisinin attığı gol VAR uyarısı ile iptal edildi. Hakemin 'ofsayt' nedeniyle iptal ettiği pozisyon yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Galatasaray yaşananlara ilişkin, "Tuz koktu" paylaşımı yaptı, Sarı-lacivertliler ise spor yorumcularına yer vererek ezeli rakibine, "Herkesin anlayabileceği yaklaşımla" ifadeleriyle yanıt verdi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Nuri Şahin, attıkları ikinci goldeki iptal kararını kamuoyunun takdirine bırakmak istediğini söylerken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise hakemlerle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe'nin olması gerektiğini dile getirdi.
Çok zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını ifade eden Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Oyun anlayışımızdan çıktık. Sahamızın durumu belli. Rakibimizin oyun sistemi belli. Sistemde biraz değişikliğe gittik. Önde basmak istedik. İlk yarıda başarılı olduk. İkinci yarıda 15 dakika Fenerbahçe baskı yaptı, çıkamadık yorulduk. Maçtan kopmadık. 90'ıncı dakikada attığımız golde hepimizin gördüğü gibi ofsayt kararı verildi. Kararı kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum" dedi.
"VAR KAYITLARINI DİNLESEM BİLE PUAN VERMEYECEKLER"
VAR kayıtlarını dinlemek isteyip istemeyeceği ile ilgili gelen soruya Şahin, "Dinlemek ya da dinlememek... Onun kararını verecek insan değilim. Ben takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. Dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. O konulara değinmek istemiyorum, üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz" diye cevap verdi.
GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA 'VAR' GERİLİMİ: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ATIŞMALAR GECEYE DAMGA VURDU
Hakemin 'ofsayt' nedeniyle iptal ettiği pozisyon yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Galatasaray yaşananlara ilişkin, "Tuz koktu" paylaşımı yaptı.
Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce . Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadelerine yer verdi.
Sarı-lacivertliler ise hakem yorumlarına yer vererek ezeli rakibine, "En yalın anlatımla, herkesin (!) anlayabileceği yaklaşımla…" ifadeleriyle yanıt verdi.
ANTALYASPOR'DAN VAR KAYITLARINA GÖNDERME: "KARANLIĞIMSI GECE..."
Antalyaspor Yönetim Kurulu, yaşananlar sonrasında, "Karanlığımsı Gece" başlığı ile açıklama yayımladı.
Açıklamada, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının TFF tarafından açıklanmasına gönderme yapılarak, "VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz. Açıklanmasını talep ediyoruz, TFF'nin şeffaflık anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyoruz." denildi.
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