Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ’VAR’ gerilimi: Sosyal medya üzerinden atışmalar geceye damga vurdu

"VAR KAYITLARINI DİNLESEM BİLE PUAN VERMEYECEKLER"



VAR kayıtlarını dinlemek isteyip istemeyeceği ile ilgili gelen soruya Şahin, "Dinlemek ya da dinlememek... Onun kararını verecek insan değilim. Ben takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. Dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. O konulara değinmek istemiyorum, üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz" diye cevap verdi.