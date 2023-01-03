03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da Torreira şoku! Ankaragücü maç kadrosundan çıkartıldı

Galatasaray'da Torreira şoku! Ankaragücü maç kadrosundan çıkartıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
ABONE OL
Galatasaray’da Torreira şoku! Ankaragücü maç kadrosundan çıkartıldı

Süper Lig'in 17. haftasında lider giren ve hafta içi mesaisinde Ankaragücü'nü konuk edecek olan Galatasaray'da Lucas Torreira'nın ailevi sağlık sebeplerinden ötürü ülkesine gittiğini ve Ankaragücü maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA