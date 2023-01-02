Galatasaray'da Icardi sevinci! Yıldız ismin Fenerbahçe derbisinde sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor
Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da Icardi sevinci yaşanıyor. Arjantinli golcünün Ankaragücü maçında kadroda yer alması beklenirken, yıldız ismin Fenerbahçe maçında 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig 'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.
ICARDI MÜJDESİ
Mauro Icardi antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Dünya Kupası arasında sakatlanan oyuncu uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Arjantinli golcünün Ankaragücü maçında kadroda yer alması bekleniyor. Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde ise 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
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