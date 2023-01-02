Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalyaspor FB maçı hangi gün oynanacak?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. İki takım arasında yapılan 52 lig maçında Fenerbahçe 33, Antalyaspor ise 8 galibiyet aldı. Antalya'daki 26 karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 12-5 üstünlüğü bulunuyor. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalyaspor FB maçı hangi gün oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe mücadele edecek. İki takım da bu karşılaşma ile Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere tamamlandı. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalyaspor FB maçı hangi gün oynanacak? İşte detaylar...
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma, 3 Ocak Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
LİDERLİĞİ GALATASARAY'A KAPTIRDI
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.
Rakibiyle Antalya'da yaptığı 26 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 9 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.
Antalya'da Fenerbahçe 34, ev sahibi ekip 24 gol attı.
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- Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalyaspor FB maçı hangi gün oynanacak?
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