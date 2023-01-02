Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe mücadele edecek. İki takım da bu karşılaşma ile Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere tamamlandı. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalyaspor FB maçı hangi gün oynanacak? İşte detaylar...

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 3 Ocak Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.