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Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalyaspor FB maçı hangi gün oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalyaspor FB maçı hangi gün oynanacak?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. İki takım arasında yapılan 52 lig maçında Fenerbahçe 33, Antalyaspor ise 8 galibiyet aldı. Antalya'daki 26 karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 12-5 üstünlüğü bulunuyor. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalyaspor FB maçı hangi gün oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe mücadele edecek. İki takım da bu karşılaşma ile Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere tamamlandı. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalyaspor FB maçı hangi gün oynanacak? İşte detaylar...

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 3 Ocak Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

LİDERLİĞİ GALATASARAY'A KAPTIRDI

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 26 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 9 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 34, ev sahibi ekip 24 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Sarı-lacivertlilerin Antalya'ya konuk olduğu 15 Ocak 2022'deki son lig maçı, iki ekibin 1-1 beraberliğiyle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 52 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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