01 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA'dan Arda Güler önerisi! Listedeki tek Türk oyuncu olarak damga vurdu! Fenerbahçeli yıldıza övgü...

UEFA'dan Arda Güler önerisi! Listedeki tek Türk oyuncu olarak damga vurdu! Fenerbahçeli yıldıza övgü...

SPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
ABONE OL
UEFA’dan Arda Güler önerisi! Listedeki tek Türk oyuncu olarak damga vurdu! Fenerbahçeli yıldıza övgü...

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), yeni yılda Avrupa futbolunda adını duyurabilecek isimlerin listesini yayınladı. 40 ismin bulunduğu listede Türkiye'den Arda Güler'e yer verilirken genç oyuncudan övgüyle bahsedildi. İşte detaylar...

UEFA, Fenerbahçeli Arda Güler'i 2023'te takip edilmesi gereken genç futbolcular arasında gösterdi.

UEFA'nın internet sitesi, yeni yılda Avrupa futboluna damga vurma potansiyeline sahip 21 yaş altı oyuncuları listeledi.

Farklı Avrupa ülkelerinden medya mensuplarının belirlediği 40 kişilik listede, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda da yer aldı.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Arda için "Top sürme kabiliyeti ve savunmayı delen pasları nedeniyle 'Türk Messi' lakabı takılan Arda, geçen sezon Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkati çeken Arda, 2008'den bu yana Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giyen en genç oyuncu olmayı da başardı." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’e yeni sözleşme FENERBAHÇE'DEN İSMAİL YÜKSEK'E YENİ SÖZLEŞME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA