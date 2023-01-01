Erman Toroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen sözler: "Eski futbolcu ve TFF'de gözlemci olan biri kadını taciz ederken yakalandı"

"UÇAKTA BU DÖVÜYORLAR"

Sözlerinin devamında ortalığın bir anda karıştığını anlatan Toroğlu, "Uçakta bu vatandaşı dövüyorlar. Elinden de telefonu alıyorlar. Uçak iniyor ve pilot polis çağırıyor. Öyledir bu iş! Polis alıyor ve götürüyor." cümlesini kurdu.

"BU ADAMI BEN TANIYORUM! TFF AÇIKLAMALI"

"Şimdi mesele bu adam kim?" sorusunu soran yazar Erman Toroğlu, "Bu adamı ben tanıyorum. Yüz kızartıcı bir olay ve bu adam (TFF) gözlemci. Bir müddette maç verilmiyor buna. Yani bu şu demektir! Federasyon bunu açıklayın. Açıklayın ve önü kesilsin böyle şeylerin. Bunları almayın!" dedi.