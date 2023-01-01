01 Ocak 2023, Pazar
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Marc Overmars'tan kötü haber! Efsane isim hastaneye kaldırıldı

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Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Marc Overmars’tan kötü haber! Efsane isim hastaneye kaldırıldı

Ajax'ta görev yaparken ortaya çıkan bir taciz skandalı nedeniyle görevinden ayrılan Marc Overmars, Belçika ekibi Royal Antwerp'te görev yapıyordu. 49 yaşındaki efsane isimden kötü bir haber geldi.

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