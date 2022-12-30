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Fenerbahçe milli oyuncuyla anlaştı! İsmail Yüksek ile yeni sözleşme imzalanacak

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Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Fenerbahçe milli oyuncuyla anlaştı! İsmail Yüksek ile yeni sözleşme imzalanacak

Fenerbahçe sözleşmesi 2025'te sona erecek olan futbolcusu İsmail Yüksek ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Başarılı futbolcu Fenerbahçe'deki performansıyla A Milli Takım forması giymişti. İşte detaylar...

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