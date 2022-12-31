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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan yeni yıl mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Ağaoğlu, yeni yılın Trabzonspor camiasına, Türkiye'ye ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini diledi.

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