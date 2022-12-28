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Trabzonspor'da Edin Visca sakatlandı! Yıldız oyuncu taraftarları korkuttu

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Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Trabzonspor’da Edin Visca sakatlandı! Yıldız oyuncu taraftarları korkuttu

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken mücadelede ikinci yarının hemen başında Edin Visca şanssız bir şekilde düştü ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sezon başında kolu kırıldığı için uzun süre forma giyemeyen Visca'nın kolunun bandajlanarak kenara gelmesi taraftarları korkuttu.

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