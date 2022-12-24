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CANLI | Hatayspor Giresunspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

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Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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CANLI | Hatayspor Giresunspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu randevu

Hatayspor ile Giresunspor Süper Lig 15. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mete Kalkavan tarafından yönetilen Hatayspor-Giresunspor maçı, Hatay Atatürk Stadyumu'nde oynanıyor. Hatayspor-Giresunspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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