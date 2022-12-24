Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 24 Aralık TS FB derbisi şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşma saat kaçta?
Süper Lig'in 15. haftası, Trabzonspor ile Fenerbahçe mücadelesine sahne olacak. Sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Trabzonspor, 23 puanla 7. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 29 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım bu karşılaşma ile 132. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 24 Aralık TS FB derbisi şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...
Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Arjantin'in şampiyonluğu ile sona eren Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Süper Lig'de15. hafta maçları oynanmaya başladı. Bugün Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde, Joao Pedro ve Alioski dışında eksik bulunmuyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 24 Aralık TS FB derbisi şifreli mi, şifresiz mi?
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca, beIN Sports'un dijital platformu TOD TV'ye üye olanlar derbiyi ücretsiz izleyebilecek.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Alioski, bu maçta forma giyemeyecek.
Hafif sakatlıkları bulunan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaleci Altay Bayındır ile sakatlığı düzeldiği belirtilen Arda Güler ise maç kadrosunda yer alabilecek.
TRABZONSPOR SAHASINDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.
Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.
Trabzonspor, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.
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- Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 24 Aralık TS FB derbisi şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşma saat kaçta?
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