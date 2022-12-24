Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 24 Aralık TS FB derbisi şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşma saat kaçta?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Arjantin'in şampiyonluğu ile sona eren Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Süper Lig'de15. hafta maçları oynanmaya başladı. Bugün Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde, Joao Pedro ve Alioski dışında eksik bulunmuyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 24 Aralık TS FB derbisi şifreli mi, şifresiz mi?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca, beIN Sports'un dijital platformu TOD TV'ye üye olanlar derbiyi ücretsiz izleyebilecek.