2022 Dünya Kupası’na ırkçılık damga vurdu! Fas üzerinden Müslümanlar hedef alındı

2022 Dünya Kupası'nda özellikle Orta Doğulu ve siyahi futbolcular ırkçı yorumların hedefi oldu.

Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in şampiyon olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tüm ayrımcılık türlerine karşı sıfır tolerans ilkesine rağmen hem saha içi ve dışında hem de sosyal medyada pek çok nefret söylemi kullanıldı.