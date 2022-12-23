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Dursun Özbek'ten TFF'ye yabancı çağrısı

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Dursun Özbek’ten TFF’ye yabancı çağrısı

TFF'ye çağrıda bulunan başkan Özbek, "Avrupa'da mücadele ederken benim şartlarımı rakiplerimin altına getirmeyin. İngiltere'deki gibi yabanı transferine kıstas koyabilirsiniz ama sınır getirmeyin. Kulüpler Birliği de yüzde 80 sınıra karşı" dedi.

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