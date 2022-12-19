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Dünya Kupası'na damga vuran seremoni! Katar Kralı'ndan Messi'ye büyük jest

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, tüm zamanların en iyi final maçına sahne oldu. Arjantin güçlü rakibi Fransa'yı 90 dakikası 2-2, uzatma devresi 3-3 biten finali penaltı atışlarında devirdi. Kupa seremonisinde Katar Kralı tarafından giydirilen kıyafetle kupayı kaldıran Messi'nin o anları büyük ses getirdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:59
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Dünya Kupası’na damga vuran seremoni! Katar Kralı’ndan Messi’ye büyük jest

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

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Dünya Kupası’na damga vuran seremoni! Katar Kralı’ndan Messi’ye büyük jest
Karşılaşmanın sonunda kupayı almak için kürsüye çıkan kaptan Lionel Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen "Bişt" adlı geleneksel kıyafet dikkat çekti.
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Dünya Kupası’na damga vuran seremoni! Katar Kralı’ndan Messi’ye büyük jest

ARAP KÜLTÜRÜNÜ TEMSİL EDİYOR

Besht bilinen diğer adıyla (Bişt) aslında genellikle Katar erkeklerinin kullandığı ve Arap kültürünün sembolize edildiği bir kıyafet.

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Dünya Kupası’na damga vuran seremoni! Katar Kralı’ndan Messi’ye büyük jest

RESMİ GÜNLERDE GİYİLİYOR

Özellikle Körfez ülkelerindeki Arapların tercih ettiği, gri, siyah, kahverengi, beyaz, bej gibi farklı renkleri bulunan bu ince kumaştan üretilen giysi özel ve resmi günlerde sıkça tercih ediliyor.

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Dünya Kupası’na damga vuran seremoni! Katar Kralı’ndan Messi’ye büyük jest

TARİHE GEÇECEK POZ VERİLDİ

Kupa seremonisinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Infantino, Messi'ye yöresel bir kıyafet olan bişti giydirdi. Siyah transparan kıyafeti sırtına geçiren Messi daha sonra kupayı alarak arkadaşlarıyla tarihe geçecek pozu verdi.