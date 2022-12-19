Dünya Kupası'na damga vuran seremoni! Katar Kralı'ndan Messi'ye büyük jest

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, tüm zamanların en iyi final maçına sahne oldu. Arjantin güçlü rakibi Fransa'yı 90 dakikası 2-2, uzatma devresi 3-3 biten finali penaltı atışlarında devirdi. Kupa seremonisinde Katar Kralı tarafından giydirilen kıyafetle kupayı kaldıran Messi'nin o anları büyük ses getirdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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