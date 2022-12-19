19 Aralık 2022, Pazartesi
Dünya Kupası'na damga vuran seremoni! Katar Kralı'ndan Messi'ye büyük jest
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, tüm zamanların en iyi final maçına sahne oldu. Arjantin güçlü rakibi Fransa'yı 90 dakikası 2-2, uzatma devresi 3-3 biten finali penaltı atışlarında devirdi. Kupa seremonisinde Katar Kralı tarafından giydirilen kıyafetle kupayı kaldıran Messi'nin o anları büyük ses getirdi.
Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:59
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