Son şampiyon Arjantin ülkesinde krallar gibi karşılandı! Meydanlar iğne atsan yere düşmez

Son şampiyon Arjantin kupasıyla birlikte ülkesine döndü. Messi liderliğinde alınan kupa, ülkeyi sevince boğdu. Yüz binlerce insan meydanları hıncahınç doldurdu. Krallar gibi karşılanan Arjantin Milli Takım oyuncularının yaşadığı haklı gurur yüzlerine yansıdı. Tarihi finali kazanmayı başaran ülkede yaşanan coşku da hafızalara kazındı.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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