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Haberler Galeri Son şampiyon Arjantin ülkesinde krallar gibi karşılandı! Meydanlar iğne atsan yere düşmez

Son şampiyon Arjantin ülkesinde krallar gibi karşılandı! Meydanlar iğne atsan yere düşmez

Son şampiyon Arjantin kupasıyla birlikte ülkesine döndü. Messi liderliğinde alınan kupa, ülkeyi sevince boğdu. Yüz binlerce insan meydanları hıncahınç doldurdu. Krallar gibi karşılanan Arjantin Milli Takım oyuncularının yaşadığı haklı gurur yüzlerine yansıdı. Tarihi finali kazanmayı başaran ülkede yaşanan coşku da hafızalara kazındı.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 12:00
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Son şampiyon Arjantin ülkesinde krallar gibi karşılandı! Meydanlar iğne atsan yere düşmez

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı ülkesine döndü. Messi ve arkadaşlarını başkent Buenos Aires'te binlerce kişi karşıladı.

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Son şampiyon Arjantin ülkesinde krallar gibi karşılandı! Meydanlar iğne atsan yere düşmez

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 120 dakikası 3-3 biten müsabakada penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı, bu sabaha karşı ülkesine döndü.

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Son şampiyon Arjantin ülkesinde krallar gibi karşılandı! Meydanlar iğne atsan yere düşmez

Tangocuları taşıyan uçak, Ezeiza Havaalanı'na indi. Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve Teknik Direktör Scaloni indi.

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Son şampiyon Arjantin ülkesinde krallar gibi karşılandı! Meydanlar iğne atsan yere düşmez

Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı. Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran binlerce futbolseverlerin arasında ilerlemekte zorlandı.

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Son şampiyon Arjantin ülkesinde krallar gibi karşılandı! Meydanlar iğne atsan yere düşmez