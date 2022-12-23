FB-GS MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Galatasaray Derbi MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor TOTO Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe Galatasaray derbisi yaşanacak. Heyecanlı derbinin öncesinde ezeli rakiplerin taraftarlar detayları araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Ev sahipliğini sarı-lacivertli takımın üstlendiği derbi ile ilgili detaylar haberimizde...
Fenerbahçe Süper TOTO Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ezeli rakibi sarı-kırmızılı ekibi ağırlamaya hazırlanıyor. Dev derbinin öncesinde heyecan dorukta. Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçının öncesinde taraftarlar detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki FB-GS maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper TOTO Süper Lig 18. hastasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı 08 Ocak Pazar günü oynanacak.
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Nefeslerin tutulduğu derbi maçı saat 19.00'da beIN Sports HD1 ekranlarından canlı izlenecek.
FB-GS REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR
İki takım arasındaki rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.
17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.
SARI-LACİVETLİ EKİP 5 YIL BEKLEDİ
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.
Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.
Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.
EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.
İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu rakam, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.
REKABETİN GOLCÜLERİ
Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.
Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.
Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.
Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.
EN FARKLI SKORLU MAÇ
İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.
İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.
EN GOLLÜ MAÇLAR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.
Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.
YARIDA KALAN MAÇ VE TARİHİ KAVGA
Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.
Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.
Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 futbolcu olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.
Bu cezalardan en karlı çıkan takım Beşiktaş oldu, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.
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