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Fenerbahçe çok rahat! ALBA Berlin 75-104 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Fenerbahçe çok rahat! ALBA Berlin 75-104 Fenerbahçe Beko MAÇ SONUCU

Turkish Airlines Euroleague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin'le karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna üstün oynayan sarı-lacivertliler, rakibine fark atarak sahadan 75-104 galibiyetle ayrıldı.

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