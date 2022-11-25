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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe stadı adı değişti mi? Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu yeni ismi ne oldu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe stadı adı değişti mi? Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu yeni ismi ne oldu?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, isim değişikliğiyle gündemde. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nun adının değişmesi talebinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından birçok taraftar stadın yeni adını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe stadı adı değişti mi? Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu yeni ismi ne oldu? İşte konu hakkında son gelişmeler...

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu isim değişikliğiyle gündeme geldi. 1907 Fenerbahçe Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle stat isminin değişilmesini talep etti. Bu gelişmelerin ardından stadın yeni isminin ne olacağı ve değişip değişmediği araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe stadı adı değişti mi? Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu yeni ismi ne oldu? İşte haberin detayları...

FENERBAHÇE STADI ADI DEĞİŞTİ Mİ?

1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30'uncu Yıl Kutlaması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi.

Organizasyonda 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nun adının Cumhuriyetin 100'üncü yılında Atatürk Stadyumu olmasını talep etti.

Başkan Ali Koç, bu talebin ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya çok önemli bir noktaya değindi. Birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da dile getirildi. Kongre üyelerinden de mektuplar almaya başladık.

Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum; arzuyu, isteği 100'üncü yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023'de hayata geçirelim. Varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Ülker Grubu ve Saracoğlu ailesiyle görüşeceğiz."

FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU SPOR KOMPLEKSİ HAKKINDA

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu; 50 bin 530 kişi oturma kapasitesi ve en son inşa edilen Fenerium Tribünü ile 2006 yılının Nisan ayında hizmete girdi.

Uzun seneler Fenerbahçe Stadı olarak anılsa da Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim tarafından eski başkan Şükrü Saracoğlu'nun ismi verilerek Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu ismini almıştır.

Her tribünde tam donanımlı sağlık odaları, soyunma odalarının bulunduğu alanda hakem odası, kadın hakem odası, UEFA odası, maç temsilci odası, doping odası, eşgüdüm odası, akreditasyon odası, futbolcu ve Hakem sağlık odası ile basın tribünü katında 200 kişilik dinlenme ve çalışma salonları mevcuttur.

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