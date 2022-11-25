FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe stadı adı değişti mi? Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu yeni ismi ne oldu?
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, isim değişikliğiyle gündemde. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nun adının değişmesi talebinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından birçok taraftar stadın yeni adını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe stadı adı değişti mi? Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu yeni ismi ne oldu? İşte konu hakkında son gelişmeler...
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu isim değişikliğiyle gündeme geldi. 1907 Fenerbahçe Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle stat isminin değişilmesini talep etti. Bu gelişmelerin ardından stadın yeni isminin ne olacağı ve değişip değişmediği araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe stadı adı değişti mi? Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu yeni ismi ne oldu? İşte haberin detayları...
FENERBAHÇE STADI ADI DEĞİŞTİ Mİ?
1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30'uncu Yıl Kutlaması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi.
Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum; arzuyu, isteği 100'üncü yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023'de hayata geçirelim. Varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Ülker Grubu ve Saracoğlu ailesiyle görüşeceğiz."
Her tribünde tam donanımlı sağlık odaları, soyunma odalarının bulunduğu alanda hakem odası, kadın hakem odası, UEFA odası, maç temsilci odası, doping odası, eşgüdüm odası, akreditasyon odası, futbolcu ve Hakem sağlık odası ile basın tribünü katında 200 kişilik dinlenme ve çalışma salonları mevcuttur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konya'da köpek katliamı! SORUŞTURMA BAŞLATILDI! Konya Hayvan Barınağı'nda son durum ne? Tutuklandı mı? TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER!
- İNDİRİM GELDİ! Benzin, motorin, LPG lite fiyatı kaç TL? 25 Kasım Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!
- CUMA HUTBESİ PDF | 25 Kasım Cuma Hutbesi Diyanet yayımladı mı? Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? Ankara, İstanbul, İzmir CUMA VAKİTLERİ
- FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe stadı adı değişti mi? Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu yeni ismi ne oldu?
- 2023 YKS TAKVİMİ | YKS ne zaman yapılacak? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti kaç TL?
- e-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?
- 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, kaç TL? IMEI KAYIT HARCI...
- 2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?
- Düzce'de yarın okullar tatil mi? 25 Kasım'da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi mi?
- e-DEVLET'TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT'ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...
- SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO! Bakan Bilgin tarih verdi! 4B sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Taşeron işçiye kadro gelecek mi? Sözleşmelilere kadroda son durum!
- BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI