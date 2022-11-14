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Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Joao Pedro

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Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Fenerbahçe’de hayal kırıklığının adı Joao Pedro

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sezon neredeyse her oyuncunun performansını artırdı. En yüksek maliyetli transferlerden Joao Pedro ise bir türlü bekleneni veremedi. Tecrübeli futbolcu, Giresunspor maçında dibe vurdu.

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