Fenerbahçe'de "Kadıköy'deki stadyumun ismi değişsin" talebi

STADIN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNE OLUMLU YAKLAŞTI

Başkan Ali Koç, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, "Cumhuriyet'in Fener'i" olarak hep beraber Fenerbahçe etrafında mücadelelerini sürdüreceklerini de belirterek, "Bu kulübe gönül vermek bizim için gurur vesilesidir. Bu özel ve güzel ülkenin 100. yılında, kurtuluş ve kuruluşunda önemli vazifeler yerine getirmiş bir kulüp olarak şampiyonluk en çok bize yakışacaktır." ifadesini kullandı.

Stat ismi talebiyle ilgili de görüşlerini açıklayan Ali Koç, bu talebin kongrelerinde birçok kez gündeme geldiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Yaparız, çekinmeyiz ama bunun bir camia arzusu ve isteği olarak gerçekleşmesi her şeyden önemlidir. Bu biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız. Bizim dönemimizde, sadece 1907 Derneği değil tüm camiamıza sesleniyorum, bu arzuyu, bu isteği ivedilikle, 100. yılımız tamamlanmadan, belki de 29 Ekim 2023 yılında hayata geçirelim. Siz varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Saraçoğlu ailesiyle, Ülker gurubuyla görüşeceğiz ama bugün itibariyle 100. yılımızın en önemli vazifesi olarak bunu not edelim ve hep beraber gerçekleştirelim."