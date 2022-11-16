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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! Milli yıldız İskoçya karşısında oynanan maçta sakatlandı

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Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Fenerbahçe’ye Ferdi Kadıoğlu’ndan kötü haber! Milli yıldız İskoçya karşısında oynanan maçta sakatlandı

Dünya Kupası arası hazırlık maçında A Milli Futbol Takımımız, Diyarbakır'da İskoçya ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 32. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Ferdi yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.

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