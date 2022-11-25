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Galatasaray'da Victor Nelsson'dan transfer sinyali!

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Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Galatasaray’da Victor Nelsson’dan transfer sinyali!

Danimarka Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Aslan'ın savunmacısı Victor Nelsson geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu, transfer sorularına cevap verdi.

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