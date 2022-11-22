Manchester United Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini duyurdu. 37 yaşındaki futbolcu, kulüp sahipleri ve teknik direktörü hakkında olumsuz ifadeler içeren bir röportaja imza atmıştı.
Kulüp sahipleri ve teknik direktörü hakkında olumsuz ifadeler içeren bir röportaj yapan dünyanın en iyi futbolcularından Cristiano Ronaldo, efsane olduğu Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
37 yaşındaki Portekizli yıldızın fotoğrafları geçtiğimiz günlerde kulübün stadyumdaki reklam panosundan sökülmüştü.
"YENİ BİR MEYDAN OKUMA ZAMANI"
Ronaldo ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "'Manchester United'ı ve taraftarlarını seviyorum. Bu, hiçbir zaman değişmeyecek. Kendim için yeni bir meydan okuma zamanının geldiğini hissediyorum Ve Manchester United'a iyi şanslar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
OLAY YARATAN RÖPORTAJ
Ronaldo, Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." yanıtını vermişti.
Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." demişti.
Ayrıntılar geliyor...
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