Manchester United Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesini feshetti

OLAY YARATAN RÖPORTAJ

Ronaldo, Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." yanıtını vermişti.