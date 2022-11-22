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Fenerbahçe durdurulamıyor! Monaco 93-96 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Fenerbahçe durdurulamıyor! Monaco 93-96 Fenerbahçe Beko MAÇ SONUCU

Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçında deplasmanda Monaco'ya konuk olan Fenerbahçe karşılaşmadan 96-93 galip ayrıldı. Toplamda 8 galibiyeti bulunan sarı lacivertliler liderliğini sürdürdü.

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