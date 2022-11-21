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Futbol cambazı “Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri dönüyor” iddiası

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Futbol cambazı “Cristiano Ronaldo Real Madrid’e geri dönüyor” iddiası

Futbol cambazı Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia öne sürüldü. Manchester United ile ayrılık aşamasına gelen Cristiano Ronaldo için eski takımı Real Madrid'e döneceği ifade edildi. İşte detaylar...

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili sıcak haberde Napoli ve Sporting Lizbon'un da ilgilendiği belirtildi.

Ayrıca Ronaldo için eski takımı Real Madrid'e döneceği iddiası da gündemde.

RONALDO'NUN MANCHESTER UNITED KARNESİ

Bu sezon Manchester United ile Premier League'de 10 karşılaşmaya çıkan Ronaldo, 1 gol kaydetti.

RONALDO'NUN REAL MADRID KARNESİ

Real Madrid formasını ise 9 yıl terleten Ronaldo, toplamda çıktığı 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asist kaydetmişti.

RONALDO'DAN "FUTBOL KARİYERİME SON VERİRİM" MESAJI

Öte yandan Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Portekiz ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanırsak "Futbol kariyerime son veririm" mesajını vermiş aksi takdirde 40 yaşına kadar yani 2-3 sene daha yeşil sahalarda kalmak istediğini ifade etmişti.

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