Futbol cambazı “Cristiano Ronaldo Real Madrid’e geri dönüyor” iddiası

RONALDO'DAN "FUTBOL KARİYERİME SON VERİRİM" MESAJI

Öte yandan Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Portekiz ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanırsak "Futbol kariyerime son veririm" mesajını vermiş aksi takdirde 40 yaşına kadar yani 2-3 sene daha yeşil sahalarda kalmak istediğini ifade etmişti.